Cana-de-açúcar tem tecnologia aperfeiçoada para adubação e produção

Divulgação Ganhos de produtividade e longevidade do canavial são a expectativa com a nova tecnologia utilizada

A tecnologia de fertilização fluida desenvolvida pela Nutriceler, e que tem como base a combinação de nitrogênio, fósforo e potássio, tem crescido e apresentado bons resultados em áreas de cana-de-açúcar do interior do estado de São Paulo. A combinação de fertilizantes e fluidos especiais para o tratamento nutricional da cana-de-açúcar tem sido apontada por pesquisadores como boa opção para quem busca agregar valor à produção.



De acordo com o pesquisador, do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), Dr. Sandro Roberto Brancalião, responsável pelo estudo do tratamento nutricional em áreas de cana-de-açúcar e explica que a prática tem o objetivo de melhorar a eficiência da adubação, com foco na interação do fósforo com os ácidos húmicos, tanto em cana planta quanto em soqueira.



Os resultados esperados com o tratamento são ganhos de produtividade e ganho de longevidade do canavial.