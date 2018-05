Campo Grande recebe simpósio de gado de corte

Tamanho do texto

Famasul Profissionais do setor e estudantes podem conhecer tecnologias a favor da pecuária de corte

Mercado, integração, produção e sustentabilidade são os temas abordados durante a 7ª edição do simpósio agropecuário Confinar. A programação começou nesta terça-feira (22) no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande.

A iniciativa tem como finalidade unir agentes do meio rural, da agroindústria, estudantes e profissionais do setor. Além das temáticas da cadeia produtiva, haverá apresentação de novas tecnologias a favor da pecuária de corte.

Em 2017, o evento, que é realizado pela BeefTec, contou com a participação de mais de 1,3 mil visitantes de vários estados e de outros países.

Para o organizador do evento e titular da BeefTec, Rodrigo Spengler, a finalidade é levar informações pertinentes ao produtor. “Precisamos de tecnologias e informações para desenvolver a pecuária brasileira, que potencialize o nível técnico da porteira para dentro, com gestão eficiente. Com essa evolução constante, conseguimos apresentar ao mercado o que o produtor rural entrega diariamente às unidades frigoríficas: carne de qualidade”, avalia.

Para realizar inscrições, obter mais informações e conferir a programação completa, basta acessar o site confinar.net.br.