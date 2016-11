Campanha contra a febre aftosa impulsiona o mercado pecuário

Tamanho do texto

Segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa tem reforçado o mercado de bezerro.

De acordo com o indicador ESALQ/BM&FBOVESPA, o macho desmamado, da raça Nelore, com idade entre 8 e 12 meses do Estado, acumula alta de 0,24% fechando o balanço da quarta-feira (23) a R$ 1.241,64.



O alto percentual de animais imunizados tem sido positivo, alavancando assim a venda dos animais durante o mês de novembro.