Calendário de palestras do Circuito Aprosoja 2017 é divulgado pela Associação

Divulgação/Assessoria Projeto oferece palestras gratuitas a produtores e profissionais ligados a agricultura

O Circuito Aprosoja 2017 leva para os municípios do Mato Grosso do Sul, palestras para os agricultores onde o setor está em expansão. Os municípios receberão a quarta edição do principal evento pré-safra do Estado a partir deste mês. O Circuito Aprosoja 2017 começa pelo município de Rio Brilhante, região central de MS, no dia 29 de julho.



Neste ano, 16 cidades receberão o ciclo de palestras cujo calendário será encerrado em Campo Grande, no mês de novembro.

O projeto, voltado a produtores rurais e profissionais ligados à agricultura, oferece palestras gratuitas com conceituados especialistas em mercado de grãos, manejo de lavoura, gestão de propriedade, custos de produção, sucessão familiar, seguro rural, entre outros temas fundamentais para o avanço do agronegócio estadual.



De acordo com presidente da Aprosoja/MS, Christiano Bortolotto, “O conhecimento é o alicerce do desenvolvimento sustentável da agricultura. É a informação, transformada em conhecimento, que nos permite a construção de uma produção competitiva e integradora no Estado, fomentando o avanço do agronegócio”, afirma Christiano Bortolotto, presidente da Aprosoja/MS.



O projeto conta com o patrocínio do Governo do Estado, por meio da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e do Fundems (Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja), além de ser uma parceria da Aprosoja/MS com os Sindicatos Rurais, com apoio do Sistema Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária de MS) e do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de MS).



Confira abaixo o calendário de palestras do Circuito Aprosoja 2017:



Rio Brilhante – 29 de julho de 2017



Chapadão do Sul – 09 de agosto de 2017



Aparecida do Taboado – 10 de agosto de 2017



Dourados – 15 de agosto de 2017



Laguna Carapã – 16 de agosto de 2017



Amambaí – 17 de agosto de 2017



Ponta Porã – 18 de agosto de 2017



Nova Andradina – 22 de agosto de 2017



Deodápolis – 23 de agosto de 2017



Caarapó – Agosto de 2017



Coxim – 05 de setembro de 2017



São Gabriel do Oeste – 06 de setembro de 2017



Sidrolândia – 12 de setembro de 2017



Maracaju – 13 de setembro de 2017



Bonito – 14 de setembro de 2017



Naviraí – Novembro de 2017



Campo Grande – Novembro de 2017