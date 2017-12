Cadastro no Precoce MS deve ser atualizado até 15 de janeiro

Tamanho do texto

Kelly Ventorim / Governo de MS

A reformulação do Programa de incentivo à produção de bovinos precoces em Mato Grosso do Sul (Precoce MS) estabeleceu a obrigatoriedade da atualização do cadastro dos estabelecimentos rurais.

A atualização pode ser feita no site do programa, que é gerenciado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

O superintendente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta, explica que o prazo final para a atualização é dia 15 de janeiro. O procedimento é realizado pelos responsáveis técnicos e cabe ao produtor convalidar as informações na sequência.

Após o prazo, caso não tenha sido feita a atualização ou convalidação dos dados, o responsável técnico é notificado por meio do Portal ICMS Transparente. O cadastro fica suspenso enquanto a regularização necessária não é efetuada.

De acordo com as informações, 454 profissionais estão habilitados para atender os produtores das 859 propriedades participantes.

O Precoce MS passou por reformulações no início do ano, sendo informatizado. O programa superou expectativas de número de produtores participantes, frigoríficos, empresas independentes de classificação, profissionais responsáveis e número de animais abatidos.

Com a nova roupagem o programa já abateu mais de 316 mil animais e pagou incentivos por 85% deles, ou seja, 270 mil animais precoces.