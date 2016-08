Brasil está na mais alta posição em exportação de frango

Divulgação Exportação de frango

A carne de frango é a mais consumida no Brasil, com média de 43 quilos por habitante. O país está há 12 anos em alta posição na exportação por conta da avicultura.



O Presidente da Comissão Nacional de Aves e Suínos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Renato Simplício Lopes informa que a carne de frango é a mais consumida. “Um diferencial da carne de frango frente às outras é que, em momentos de crise, com redução do poder aquisitivo do consumidor, ela torna-se opção viável para as classes econômicas C, D e E”, afirma.



O Brasil é posicionado como o principal exportador mundial de carnes e miudezas de aves. O que representou divisas de R$ 22,8 bilhões, em 2015, com embarque de 4,1 milhões de toneladas. Os principais países de destino da produção brasileira são: Arábia Saudita, Japão, União Europeia, China e Emirados Árabes.



De acordo com a Famasul, com um plantel de 5,79 bilhões de cabeças, o Brasil produz 13,14 milhões de toneladas de carne de frango por ano, além de 2,9 bilhões de dúzias de ovos. Desse total, 30% é destinado às exportações e 70% ao mercado doméstico.



A produção de ovos é direcionada ao mercado doméstico. Previsões da Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) apontam para um crescimento de 22% na produção brasileira, em 10 anos.