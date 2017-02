Brasil busca formas de eliminar aftosa e peste suína

Divulgação Modelo de compartimentação elimina questão geográfica, facilitando a exportação e o comércio interno

Em busca de opções para facilitar a manutenção e a exportação de suínos no Brasil, Ministério da Agricultura vê possibilidades de adotar pela primeira vez, a compartimentação de suínos, para que sejam considerados livres de febre aftosa sem vacinação e da peste suína clássica.



O início de utilização do sistema está previsto para até um ano e meio e será voluntário. As propriedades de engorda de suínos, que mantém unidades de genética e frigoríficos se tornam reconhecidos como protegidos contra eventual risco dessas doenças. A proposta foi apresentada pelo setor produtivo de Mato Grosso.



O diretor do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Guilherme Marques, explicou como funciona o sistema aos integrantes da Superintendência Federal de Agricultura do MT, ao Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso, (Indea) e a representantes da cadeia produtiva.



A compartimentação pode ser aplicada a qualquer espécie animal e já começou a ser utilizada pela avicultura do Brasil, para proteção contra a Influenza Aviária e Doença de New Castle. O sistema consiste no controle total do risco sanitário, em todos os estágios da produção, desde o material genético, ração, cama aviária (forração com lascas de madeira sobre o piso das granjas, a fim de impedir o contato com água e dejetos), entre outros.



A compartimentação elimina a questão geográfica, pois cada granja é um compartimento livre de determinada enfermidade, e, em caso de surto de doença em um estado ou região, facilita a manutenção da exportação e o comércio interno. Também possibilita a negociação de mercados mais exigentes em relação à condição sanitária livre de febre aftosa sem vacinação.