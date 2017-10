Bovino pantaneiro e agricultura familiar serão temas de palestras no país vizinho

Representantes da Embrapa Pantanal irão até Puerto Suarez, na Bolívia, na segunda-feira (9) para participar da ExpoPantanal – uma feira de exposições multi-setorial que reúne público e instituições do Brasil, Bolívia e Paraguai.





Assessoria/Divulgação Evento segue até o dia 15 de outubro

O evento acontece na Zona Franca, Comercial, Industrial y Maquiladora Puerto Suárez (Zoframaq) a partir deste dia 06 de outubro até o próximo dia 15. Dentro das atividades será realizado o seminário internacional “Transferência de Tecnologia Agropecuária Bolívia – Brasil”, com palestras ministradas por pesquisadores da unidade pantaneira de pesquisa, parceira do evento, e diversas instituições dos países participantes no El Pantanal Hotel Resort (em Arroyo Concepción, Bolívia, distante 7 km de Corumbá).



Entre os assuntos discutidos durante o seminário estão a pecuária no Brasil e na Bolívia, sanidade animal, agricultura familiar, oleaginosas, produtividade no campo e outros temas. A Embrapa Pantanal será representada pelo chefe-geral, Jorge Lara, e pelos pesquisadores Raquel Soares e Alberto Feiden. Soares será responsável por uma palestra que vai abordar as características do Bovino Pantaneiro, uma raça localmente adaptada às condições climáticas do Pantanal. Feiden irá discutir ações voltadas a aprimorar os processos produtivos da agricultura familiar e as parcerias estabelecidas na área com instituições do país vizinho. Ambas as palestras serão ministradas na noite do dia 09 de outubro.



O evento busca estabelecer pontes para o intercâmbio de informações, transferência de tecnologia e troca de experiências entre os países. Além do seminário, também serão realizadas rodas de negócios, fóruns de discussões, apresentações culturais e outras atividades.



Confira a programação do seminário:



Seminário internacional “Transferência de Tecnologia Agropecuária Bolívia – Brasil”

Data: 9 de outubro

Horário: das 17h às 21h

Local: El Pantanal Hotel Resort – Arroyo Concepción, Bolívia



Programação

17h: Registro de participantes/abertura do evento



Palestras - com título original em espanhol

17h15: Bolivia productiva (MINISTRO DESAROLLO RURAL Y TIERRAS)

17h35: Agropecuaria en Bolivia/ Aftosa Santa Cruz (SENASAG)

17h55: Agropecuaria MS (MAPA – BRASIL)

18h15: Ganado criollo (GOBERNACION SANTA CRUZ – CIAT)

18h35: Pontecialidad agraria Santa Cruz (NUTRIOIL GRAVETAL)

18h55: Industrias oleaginosas (NUTRIOIL GRAVETAL)

19h15: Intervalo

19h25: Ganado Pantanero (EMBRAPA/ SEBRAE)

19h55: Proyectos agropecuarios MS (EMBRAPA/ SEBRAE)

20h15: Ferias pecuaristas de Bolivia (FEGASACRUZ)

20h35: Potencial genético y transferencia de tecnologia (ASOCEBU BOL-BRA)

21h: Encerramento