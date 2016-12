Boi gordo é deixado de lado alertando pecuaristas para a negociação

Famasul

Com setor indefinido no mercado do boi gordo, o pecuarista que for negociar precisa estar atento e observar diariamente o comportamento dos preços.



Onde a escala evolui razoavelmente em um dia, ou as vendas não saem como esperado, as indústrias desaceleram as compras e negociam preços menores, o que não indica, necessariamente, que no dia seguinte não possam a ofertar acima da referência.



O comportamento do mercado com altas e baixas é o resultado dessa transação. Isso se dá em função de tudo estar muito ajustado. Não há oferta de boi em abundância e, em algumas regiões, chega a faltar matéria-prima, mas o mercado atual não torna essa situação preocupante para os compradores.



Em São Paulo, os preços variam entre R$150,00/@ e R$151,00/@, à vista, para as indústrias que realmente desejam comprar no mercado spot. As que não precisam de boiadas, e somente completam as escalas com compra no mercado físico, ofertam até R$2,00/@ a menos.