Biênio 2017/2018 terá queda na produção da Cana-de-açúcar e alta na produção de açúcar

Divulgação/Assessoria Setor sucroenergético apresenta perspectiva de melhor remuneração para o produtor

Com base no levantamento realizado pela empresa australiana, a primeira previsão para o biênio é de 585 milhões de toneladas.



O Centro-Sul é responsável por aproximadamente 90% da produção de açúcar do Brasil, que deverá ter um aumento consecutivo de 200 mil toneladas, atingindo o recorde de 35,2 milhões de toneladas.



O etanol será afetado com essa queda na produção da cana, caindo de 610 milhões de litros, ficando em 24,49 bilhões de litros durante o período.



Ainda segundo a previsão a estimativa para o déficit de açúcar é de 5,28 milhões de toneladas em 2016/17, refletindo a queda pela recuperação dos produtos sucroenergéticos.



O estoque mundial deverá diminuir para 39,9% no fim de setembro/2017, o menor índice desde 2011/12.