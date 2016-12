Balanço da produção de soja 2016 é divulgado pela Aprosoja

Divulgação O Mato Grosso do Sul alcançou a 5ª posição no ranking nacional de produção de soja em grão e o 6º lugar em exportação

A produção agrícola estadual de soja teve crescimento de 9,21%, na comparação com 2015. Entre os principais produtos exportados pelo agronegócio sul-mato-grossense está o complexo soja, que ficou na dianteira das comercializações externas após ser responsável por 34,54% das vendas internacionais.



Com os números positivos em 2016, o Mato Grosso do Sul alcançou a 5ª posição no ranking nacional de produção de soja em grão e o 6º lugar em exportação, o que conferiu ao estado participação de 7,6% na produção brasileira de soja neste ano.



Em relação ao milho, em 2016 o estado passou a ocupar posições de ainda mais destaque, ficando em 4º lugar na produção do grão e em 3º lugar nas exportações brasileiras.



Com isso, a participação de Mato Grosso do Sul na produção nacional foi de 9,4% em 2016. Os resultados para 2017 é 1% maior que 2016 devendo atingir R$ 26,1 bilhões no próximo ano.