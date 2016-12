Balanço da carne de frango aponta expansão de 3% no volume embarcado

Jonas de Oliveira/ANPR Exportação teve queda significativa nos dois últimos meses do ano

Os dados consolidados da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) e do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) confirmam que em novembro passado as exportações brasileiras de carne de frango apresentaram, pelo segundo mês consecutivo, desempenho abaixo do alcançado entre março e setembro deste ano, período em que a média dos embarques superou as 385 mil toneladas.



O total embarcado de frango inteiro, cortes de frango, carne de frango salgada e industrializados de frango ficou próximo das 321,5 mil toneladas, volume que, embora quase 4,5% superior ao do mês anterior, significou queda de mais de 15% sobre novembro do ano passado.



Com esse resultado, o volume acumulado entre outubro e novembro, aproximadamente 625,5 mil/t, praticamente se igualou ao do bimestre janeiro-fevereiro, período caracterizado pelos baixos embarques. Aliás, a diferença a favor do bimestre outubro-novembro não chegou a 4 mil toneladas, fazendo com que caíssem os índices de incremento observados no decorrer do ano.



Esse índice só não é maior porque, no decorrer do ano, houve recuperação dos preços médios. Ainda assim, a média registrada entre janeiro e novembro permanece negativa em relação a 2015.