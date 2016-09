Baixa na venda de carne suína marca primeira quinzena de setembro

Thiago Gomes/Susipe-PA Carne tem baixa em setembro

O desempenho da carne suína no mercado brasileiro não apresenta muita expectativa positiva. Setembro começou a pouco tempo e mesmo assim as vendas do produto no atacado nacional não reagiram conforme o esperado por agentes do setor consultados pelo Cepea, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada.



De acordo com a Famasul, na quarta-feira (14) a carcaça especial suína foi negociada na média de R$ 6,16/kg no atacado da Grande São Paulo, praticamente estável em relação à terça-feira (6). A carcaça comum teve ligeira valorização de 0,2% no mesmo período, a R$ 5,72/kg também na terça.



Em relação ao preço as variações foram distintas do suíno vivo, entre as regiões acompanhadas pelo Cepea. Entre 6 e 14 de setembro, a cotação na região de SP-5 (Bragança Paulista, Campinas, Piracicaba, São Paulo e Sorocaba) subiu ligeiro 0,6%, a R$ 3,95/kg no dia 14.