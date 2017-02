Aumento em serviços e produtos elevou custos da produção de pecuária leiteira

Anderson Ramos/ Arquivo Capital News Aumento do custo da produção de pecuária leiteira, foca na queda de valores de alimentos para estabilizar valor

A produção pecuária leiteira aumentou os custos em janeiro de 2017, a alta deu-se em conta do reajuste do salário mínimo, além da alta dos combustíveis, defensivos e lubrificantes. De acordo com o Índice Scot Consultoria, a alta atingiu 0,6% a mais que dezembro do ano passado.



Ressaltando o custo elevado com os colaboradores, em função do reajuste de 6,5% no salário mínimo. Além deste, os aumentos nos valores dos combustíveis/lubrificantes (2,8%), defensivos (1,7%) e fertilizantes (0,3%) impactaram no valor.



Em contrapartida houve queda nos preços dos alimentos concentrados, com destaque para o milho e farelos.