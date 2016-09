Assentados de Coxim e região têm criação de frango tipo caipira como alternativa de renda

Tamanho do texto

Governo do Estado Agricultores recebem curso

A Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) promove um curso sobre criação de frango caipira em Coxim. A ideia é apresentar alternativas viáveis de melhoria de renda na agricultura familiar.



O curso reuniu aproximadamente 39 agricultores familiares interessados no assunto, com o zootecnista Yutaka Taniguchi. Os pontos abordados foram os aspectos da criação do frango caipira para corte, calendário de vacinação, principais doenças e legislação sanitária.



De acordo a assessoria da Agraer de Coxim, a criação de frango caipira se apresenta como alternativa interessante de renda aos pequenos produtores e assentados no município e região. “Para isso é preciso que eles organizem, formalmente, e se fortaleçam para os devidos registros dos produtos e atendimento à legislação pertinente” ressaltou o coordenador municipal João Bosco Teixeira.



A Agraer de Coxim acompanha um grupo de produtores por meio do trabalho do zootecnicista José Guilherme Araújo. Profissional esse que acompanha a preparação de ração alternativa, como modo de redução de custos na produção, além de acompanhar o manejo adequado das aves na criação.