Aquaponia chega ao Brasil com baixíssimo impacto ambiental

Divulgação/Embrapa Com economia em relação à produção convencional de hortaliças e peixes, sistema 'engatinha' no País

Sistema de aquaponia gera economia de água de aproximadamente 90%, se comparada à produção convencional de hortaliças. É usado em países com pouca disponibilidade de água doce, que sofrem com invernos rigorosos ou por praticantes de agricultura urbana.



Trata-se de um sistema integrado para a produção de alimentos e de baixíssimo impacto ambiental. Exemplo da prática é a produção de peixes e hortaliças em um pequeno espaço.O sistema dispensa o uso de agrotóxicos e outros métodos químicos para controlar pragas e doenças.



Os peixes sujam a água para as plantas que, por sua vez, limpam a água para os peixes. Esse é o funcionamento básico da Aquaponia - a produção integrada de peixes e vegetais em sistema de recirculação de água. A técnica é um sistema integrado de produção de peixes e vegetal. Não polui o meio ambiente, é econômica e está chegando agora ao Brasil.



Aqui no Brasil, a Aquaponia ainda engatinha, mas tem despertado o interesse de instituições de pesquisa e produtores, que estão trabalhando para adaptar os modelos trazidos de fora para as nossas condições.