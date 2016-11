Aprosoja debate melhorias para produção de grãos no Mato Grosso

Deurico/Capital News Milho

Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado (Aprosoja) realizaram pesquisa durante 10 anos sobre a qualidade dos grãos. Com resultados satisfatórios as propostas a serem discutidas irão tratar especificamente sobre o teor de óleo e outra sobre nutrição animal.



De acordo com o estudo, a variação de teor de proteína bruta nestes 10 anos, variou entre 31% e 45% e o teor médio do óleo do de 21%. Com relação à última safra, Mato Grosso do Sul ficou em terceiro lugar nos índices de teor de proteína e óleo, respectivamente com 37,5% e 20,1%, ficando atrás apenas do Piauí e do Tocantins.



A pesquisa é fundamental para avanços na classificação dos grãos no Brasil. “A soja é o vegetal com maior teor de proteína e em toda a região Centro Oeste, este teor é ainda maior. A partir da pesquisa, podemos comprovar isso e, futuramente, receber um prêmio pelo teor de proteína da nossa soja”, diz o diretor técnico da Aprosoja, Nery Ribas.