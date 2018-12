Alunos e professores são premiados no no Agrinho MS

Famasul/cedida Evento contou com a presença de mais de 450 pessoas

Foram premiados ontem alunos e professores do Concurso Agrinho MS, nessa terça-feira (4), em Campo Grande. A cerimônia, realizada pelo Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), contou com a presença de mais de 450 pessoas, entre alunos, professores, representantes do interior e da capital.

“Falar em ética, respeito ao meio ambiente e diversidade é um privilégio que o Agrinho MS tem, levando conceitos sólidos para a juventude e, consequentemente, aos futuros gestores do país”. A afirmação é do presidente do Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Mauricio Saito.

Pela primeira vez o tema do próximo ano foi anunciado durante a cerimônia de premiação. Mauricio Saito, que será “Tecnologia do Campo Conectada com a Cidade”.

O superintendente da Controladoria Regional da União no Estado, José Paulo Julieti Barbiere, falou dos cuidados necessários com as crianças. “A CGU trabalha muito no combate à corrupção com a fiscalização de recursos públicos. De um tempo para cá, percebemos que é preciso cuidar da cidadania e ética na formação de novos cidadãos. A Famasul e o Senar/MS têm objetivos parecidos, tendo em vista esse projeto de amplitude e resultados já atingidos”.

O chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, Ronney Mamede também participou do evento: “Nós temos alguns projetos também voltados às crianças e consideramos essencial alcançar esse público, fazendo com que compreendam a importância e o papel de tudo que se faz no agro para a sociedade brasileira. Nós reconhecemos algo muito especial nesse trabalho”.

O reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Marcelo Turine, falou da importância do investimento na educação. “É muito bom ver crianças que são o futuro do Brasil passarem a ter conhecimento sobre ética, honestidade e principalmente respeito”.

Reconhecimento

O aluno Wiliton Isidoro Valentim do 4º ano do ensino fundamental, ficou com a quarta colocação na categoria Redação. “Eu acho o prêmio muito importante para incentivar todos os alunos, para que continuem estudando”, disse o premiado ao sinalizar que levará a medalha para os amigos da Escola Municipal José do Patrocínio, de Campo Grande.

A professora do Wiliton, Rita de Cássia Vieira Toledo, destacou o potencial do Agrinho. “Significa um incentivo muito grande para continuar melhorando e valorizando a produção dos alunos, além da aprendizagem pela preservação do meio ambiente”.

Os temas que obrigatoriamente deveriam abordar a “Produção de água no campo”, foram seguidos pelos concorrentes. “Escrevi sobre como o frigorifico de Rochedo utiliza a água. Era da mesma forma que eu pensava”, afirma o 5º colocado na categoria redação, 6º ano, Rennan Lacerda Cordeiro, da Escola Estadual José Alves Quito, de Corguinho.