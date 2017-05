Alunos e professores da Sul Ross State University visitam Universidade da Grande Dourados

Divulgação/Assessoria Alunos da UFGD

A Universidade Federal da Grande Dourados a (UFGD), recebrá no proxima dia 22 de maio, alunos e professores da Sul Ross State University, universidade pública do Texas-EUA. A visita deles ao Estado de Mato Grosso do Sul é a para conhecer os projetos e pesquisas de extensão ligados a àrea de Ciencia Animal e do Agronegócio realizados pela UFGD.Uma das pesquisas apresentadas ao grupo é o rebanho de ovelhas panteiras, raça que ainda não foi registrada, porém há mais de 10 anos está sendo estudada por conta das caracteristicas próprias e de excelente produtividade.



O setor de ovinocultura da UFGD possui áreas de pastoreio, cria e manejo do ovino pantaneiro, além de infraestrutura para confinamento, abates, armazenamento de carcaças, processamento de alimento e laboratórios para análises da qualidade da carne. Essa estrutura permite que professores da UFGD realizem pesquisas sobre a cadeia completa da produção de ovinos, desde a seleção genética até o sabor da carne oferecida ao consumidor.



Os anfitriões da comitiva texana serão os integrantes da equipe de pesquisa denominada Ovinotecnia, coordenada pelo professor doutor Fernando Miranda de Vargas Junior. Os visitantes vão conhecer estudos e iniciativas sobre a utilização e conservação de ovinos locais pantaneiros, com ótica na qualidade da carne, manejo sustentável de resíduos agropecuários, agronegócio, cadeia produtiva e mercado consumidor.



Será apresentado também aos americanos, estudos sobre a preservação da flora e fauna nativa do ecossistema Pantanal e do Bioma Cerrado, que acontecem em meio ao cenário de modernização agropecuária do estado do Mato Grosso do Sul.



Sem custo para Universidade a visitação tem como objetivo é fomentar a internacionalização da universidade e subsidiar processos multidisciplinares de formação acadêmica e interação profissional.