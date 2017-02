Divulgação Altas de fevereiro se confirmam pela segunda semana para os suínos vivos

As cotações do suíno vivo no mercado independente seguiram a tendência nesta semana. Como era esperado pelo setor, o forte ritmo das vendas externas tem garantido maior liquidez no mercado. Mas, além do interesse pelos animais vivos, há neste período redução na disponibilidade de matéria-prima que também colabora com a alta.



O balanço realizado pelo economista do Notícias Agrícolas, André Lopes, apontou alta em sete das oito praças pesquisadas. Os levantamentos do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) também destacou que a média das cotações em todas as regiões pesquisados superou os cinco reais, pela segunda vez na história.



O Centro relata que em algumas regiões os preços nessa semana chegaram a R$ 5,30/kg, o mais elevado na série histórica do Cepea.



Para os pesquisadores do Cepea o desempenho das exportações é o grande responsável por esse cenário atípico de alta. Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, divulgado nesta segunda, o país embarcou 11,3 mil toneladas de carne suína in natura na primeira semana de fevereiro (três dias úteis). Na comparação com igual período do ano passado houve incremento de 27,8% no volume