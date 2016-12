Agropecuária fecha o ano com preços positivos

Ao longo deste ano, o preço do boi gordo, por exemplo, registrou incremento superior a 10 reais por arroba. Mesmo caso do valor do suíno, que iniciou o ano a R$ 3,6 o quilo vivo, praticamente o mesmo patamar do final do ano, quando atingiu a casa dos R$3,80 o quilo.



A projeção anunciada pelo sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Ms) mostra que apesar das turbulências ocorridas em 2016, o setor conseguiu passar e fechar o ano positivamente.



O mercado de cana-de-açúcar deve registrar marca de R$ 4,6 bilhões em 2017, 15,6% a mais que em 2016.



Já o mercado suíno deve subir 15,5% entre 2016 e 2017, atingindo R$ 550 milhões. A permanência da renda bruta da soja nos mesmos patamares de 2016, em R$ 8,5 bilhões, enquanto o milho é esperado em R$3,4 bilhões.