Agraer vai ganhar plataforma para registro e acompanhamento de convênios e ações

Néia Maceno/Agraer Diretor-presidente da Agraer explica os benefícios do novo portal

Termos de cooperação firmadas entre a Agraer e outras instituições permitem a atuação da agências em diversas áreas, além do trabalho consolidado de fomento à agricultura familiar de Mato Grosso do Sul. Um dos principais objetivos deste esforço é agilizar os processos fundiários. Para isso, o governo do Estado via Semagro, autarquia a qual a Agraer é vinculada, vem estudando tecnologias que possam auxiliar o dia a dia dos servidores e permitir maior trans

“Trata-se do PIN MS que é o Portal de Geo Informações da Agraer junto com outros parceiros, Imasul, Semagro e outras. Estamos implantando esta plataforma para que seja um banco de dados na internet onde à população vai poder usar as informações oficiais do Estado”, detalha o diretor-presidente da Agraer, André Nogueira.

“Em cima dessa ferramenta, vamos desenvolver aplicativos de controle e de acompanhamento das ações da Semagro e vinculadas, em especial da Agraer. Isso é muito importante para conseguir fiscalizar de forma mais eficaz e ver a eficiência que o governo do Estado está alcançando através dos benefícios concedidos para as prefeituras e os cidadãos”, acrescenta.

Previsto para ser lançado em 2018, o PIN será um portal de informações do Executivo estadual onde todo internauta vai poder acessar, com sessões direcionadas para a população e servidores. “As pessoas poderão obter informações, como bases cartográficas, e ainda haverá relatórios para o uso interno das instituições. Trata-se de uma plataforma muito importante, pois você cria ferramentas de controle do seu trabalho de modo que será viável medir as ações e o resultado das mesmas e até mesmo prestar contas dos nossos convênios e do que está sendo feito com maior rapidez”, argumenta.