ABIPESCA prevê aumento da exportação da tilápia em 2017

O ano de 2017 deverá registrar aumento de até 10% na exportação da tilápia. A expectativa é da Associação Brasileira da Indústria de Pescados (ABIPESCA), a espécie é a principal aposta das indústrias de pescados do Brasil para ampliar a participação no mercado internacional, já que em 2016 foram produzidas cerca de 70 mil toneladas do peixe, esquema que movimentou US$ 105 milhões internamente.



Outra perspectiva é a de conseguir as mesmas ferramentas industriais para disputar com países competidores que, por conta dos avanços tecnológicos, conseguem menores custos por ganhos na produtividade e rendimentos na manipulação dos pescados.



“Dependemos muito de um câmbio favorável e da ação do governo visando a renovação e modernização dos parques industriais brasileiros e suas indústrias, tornando-os mais eficientes e produtivos”, afirma Eduardo Lobo, vice-presidente da associação.



Segundo a Abipesca, um exemplo prático disso seria a criação de uma política incentivadora baseada na isenção do imposto de importação sobre maquinário e tecnologias, com carência de cinco anos, viabilizando a renovação das indústrias e dos parques aquícolas.