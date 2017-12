Abertura de mercado para produtos brasileiros será prioridade em 2018

Tamanho do texto

Geraldo Magela/Agência Senado Blairo Maggi, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Em entrevista de retrospectiva neste fim de ano, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi,explicou que a prioridade traçada para 2018 continuará sendo a abertura de novos mercados para os produtos brasileiros. Ao longo de 2017, o ministro e o secretário-executivo Eumar Novacki viajaram prospectando negócios e reafirmando a qualidade da produção nacional.

Seu parceiro mais frequente nas viagens era o presidente da Embrapa, Maurício Lopes, que desperta interesse no exterior pelos avanços que a empresa proporcionou aos produtores rurais nos últimos anos e que levaram o país à sexta posição no mercado mundial de alimentos.

Sobre a estratégia de ampliar a participação no mercado mundial de alimentos, Maggi disse ser importante o Brasil ter uma política maior de abertura ao setor externo. “Para vendermos, além dos arranjos resolvidos, da negociação dos certificados sanitários, o país precisa estar pronto para importar também, para tornar mais equilibrada a balança comercial. Exportamos US$ 85 bilhões e importamos US$ 10 bilhões”.

Resultados

O ministro afirma que, apesar do ano ter sido difícil, o Brasil está mais forte do que antes. “Estamos terminando o ano com volume maior de exportação e também em recursos financeiros, 13% a mais em volume de vendas e 9% em faturamento”.