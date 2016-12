Abate de matrizes é o menor dos últimos seis anos

Divulgação/Assessoria

Levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que, nos três primeiros trimestres deste ano a participação das fêmeas no total de abate bovino foi de 39,35%, menor índice para o período desde os 36,17% de 2010, ano em que se iniciou a virada do ciclo pecuário de baixa que se manteve até meados de 2013.



Em um momento de indefinições sobre o futuro da pecuária, a retenção de fêmeas levanta uma alerta em relação à virada do ciclo pecuário.



A alta cotação do bezerro nos últimos anos torna a atividade de cria altamente valorizada. No entanto, desde o início do ano a categoria tem apresentado seguidas quedas, acumulando o recuo de 13%, o que pode aumentar o número de fêmeas abatidas no último trimestre de 2016.