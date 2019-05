55ª Expoagro terá entradas francas em dias sem shows

Divulgação Acesso do público ao parque de exposições é gratuito em dias sem show musical

Uma das feiras de agronegócio mais importante do Centro-Oeste, a Expoagro começa nesta sexta-feira (10) em Dourados e terá entrada será gratuita em todos os dias sem shows. Promovida pelo Sindicato Rural de Dourados, a 55ª edição vai até o dia 19 no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho.



Além das oportunidades de negócios durante os dias sem cobrança, a programação técnica também é gratuita, com emissão de certificado aos participantes.



A cada ano, a feira tem se consolidado como um evento para toda a família, com ampla área expositora de produtos e serviços, parque de diversões, restaurantes e praça de alimentação, sendo além de um ambiente de negócios também uma opção de lazer e entretenimento para o público de toda a região.



Já nos dias com atrações musicais, a cobrança só será realizada a partir das 18h. O primeiro a subir no palco da feira será o cantor Gusttavo Lima neste primeiro dia. No sábado (11), é a vez de Gabriel Diniz e do DJ Kevinho animarem o público douradense. As atrações continuam na quarta-feira (15), com apresentação do cantor gospel Fernandinho. Na sexta-feira (17), o show é com a dupla Zé Neto & Cristiano. E finalizando a agenda musical, sábado (18) tem show de Bruno & Marrone.



Além dos shows, a 55ª Expoagro também irá contar com a Casa Universitária, com apresentação de DJ’s e artistas regionais.



Os bilhetes são comercializados pelo site Ingresso Nacional, Banca do Jaime, Boliva Conveniência e Like (Shopping Avenida Center).



Acesso de menores



Crianças com até 11 anos de idade só poderão entrar no Parque de Exposições acompanhadas pelos pais ou responsável legal. Já adolescentes de 12 a 15 anos deverão estar acompanhados dos pais, responsável legal ou outra pessoa maior de 18 anos de idade que tenha autorização por escrito dos pais, com firma reconhecida.



Adolescentes de 16 e 17 anos terão entrada permitida desacompanhados. O presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lúcio Damália, lembra que a venda e consumo de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos é proibida, assim como o acesso aos ambientes onde haja comercialização de bebidas alcoólicas.



"Nas últimas edições, a separação das áreas funcionou muito bem e este ano iremos repetir a experiência. Inclusive a adoção desta medida virou exemplo para outras feiras em outras localidades", destaca o presidente.