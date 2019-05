3° Fórum de Desenvolvimento da Suinocultura destaca avanços em MS

Divulgação/Asumas Presidente da Asumas falou durante o Fórum em Dourados

Os avanços da suinocultura em Mato Grosso do Sul foram debatidos neste mês no 3° Fórum de Desenvolvimento da Suinocultura realizado dentro da programação da Expoagro (Exposição Agropecuária de Dourados) que contou com cerca de 400 participantes e presença de diversas autoridades. O evento foi realizado pela Asumas (Associação Sul-mato-grossense de Suinocultores.

O Superintendente da Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Rogério Beretta, representou o Secretário Jaime Verruck, titular da pasta e o Governador Reinaldo Azambuja e comentou sobre a qualidade das empresas parceiras da Asumas que ajudam a elevar o nível da suinocultura do Estado, orgulho do Governo, que sintonizado com as demandas do setor, trabalha com programas de incentivo, trata a sanidade com prioridade e tem as portas abertas através das câmaras setoriais para discussões e organização das ações.

O representante do governo confirmou a participação de MS no Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura (SIAVS) – maior encontro científico, conjuntural e político do setor de proteína animal, com mais de 100 palestrantes – que acontecerá entre os dias 27 e 29 de agosto, no Anhembi Parque, em São Paulo (SP). O intuito é mostrar o potencial do estado, atrais novos investimentos e exibir ao mundo a qualidade do trabalho exemplar que, unidos, Governo do Estado e setor privado realizam.

O Superintendente também destacou o trabalho que este último vem realizando ao encabeçar a implantação do Plano estratégico para enfrentar os desafios do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA), que trabalha pela retirada da vacinação até 2021, mudança de status para ‘livre de febre aftosa sem vacinação’ até 2023, e consequente abertura de novos mercados.

“Para isso estamos aprimorando nosso sistema de defesa e nesse sentido nós gostaríamos de poder continuar contando com a costumeira participação e contribuição dos produtores, aos quais desde já agradecemos por termos chegado até aqui”, finalizou.

Durante as palestras, houve a participação do CEO da Agriness, Everton Gubert que falou sobre Gestão na Suinocultura 4.0, Lederson Trindade de Lima, da LTL Consultoria Ambiental que palestrou sobre Ambiência na Suinocultura.

O tema ‘Gestão na Suinocultura com foco na sustentabilidade: Uso racional de recursos, biosseguridade e eficiência de produção e custos’, foi colocado em pauta pela Doutora em Ciências Veterinárias e Consultora da Integrall, Djane Dallanora.

O consultor do Senai Empresa, Sebastião Dussel, falou sobre Energias Renováveis, Fotovoltaicas e Biogás, vantagens e desvantagens. O Senar MS falou sobre o Programa Granja Plus.

O Fórum foi encerrado com palestra sobre o Mercado brasileiro e mundial da carne suína, com o consultor de mercados, Jurandi Machado.