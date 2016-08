Sorriso da população mostra motivos de escolher Campo Grande para morar

Campo Grande, a Capital acolhedora onde pessoas de diversos lugares do país decidem passar o resto da vida. Cidade do sobá, tereré, das ruas largas e do pôr-do-sol inesquecível. Na sexta-feira (26), o município completa 117 anos.

A equipe do Capital News foi ao Centro de Campo Grande e entrevistou a população que, com muito carinho, mostrou o que o lugar tem de melhor. Elogios e críticas tomam conta do coração de quem mora na Cidade Morena, mas o sorriso logo aparece quando as belezas são lembradas.



Aos 117 anos, a cidade oferece oportunidade de empregos, cursos e lazer. Restaurantes que agradam todos os tipos de gostos e cultura, parque onde famílias se reúnem para momentos agradáveis. Mesmo população apontando o que deve melhorar, há sempre algo para lembrar e fazer sorrir.



São pessoas da Bolívia, Mato Grosso, Paraná, o local não importa. Quem conhece Campo Grande se apaixona pelo clima e principalmente pelo aconchego e oportunidades que a Capital oferece.

Edivan Marques dos Santos mora em Cuiabá e veio conhecer Campo Grande. "Estou aqui tem uns três dias e adorei a cidade. Clima agradável e tem muitas árvore, o que ajuda também", comenta o pedreiro.

Já a Maria do Socorro Pinheiro mora desde os 17 anos em Campo Grande e veio com os pais para a Capital. "Já me sinto campo-grandense e gosto muito da cidade. Claro que ainda tem que mudar, principalmente a Saúde para nós que dependemos do SUS", afirma a trabalhadora em serviços gerais.