Primeira Igreja Batista completa 100 anos de trabalho social

Arquivo / 1ª Igreja Batista Primeiro templo da igreja em Campo Grande

Em 29 de dezembro de 1917, Carlito Rondon fundou a 1ª Igreja Batista de Campo Grande. A atual sede da igreja foi construída em um terreno doado pela tradicional família Baís aos evangélicos da congregação.

Arquivo / 1ª Igreja Batista Primeiro templo da igreja

O pastor e vice-presidente da igreja, Ronaldo Leite Batista, explica que tudo começou com o trabalho de Carlito, ao se mudar de Corumbá para Campo Grande. O fundador era militar e foi transferido para Capital.

Começou pregando em sua casa, no antigo bairro Cruzeiro, hoje Mata do Segredo, para seus familiares, amigos e curiosos. Quase um ano depois, a igreja passou a ser no centro da cidade, em um prédio alugado.

Posteriormente, a igreja foi construída em um terreno doado pela família Baís. Mas somente na década de 80, o prédio ganhou a feição atual. A 1ª Batista deu origem a 103 outras igrejas batistas.

O pastor Ronaldo explica que a igreja sempre foi empenhada em servir a comunidade local. “Seu trabalho social é notório através de serviços prestados em presídios, hospitais, creches, auxiliando pessoas em risco social, etc”, comenta.

Divulgação/Primeira Igreja Evangélica Batista Ronaldo Batista

Para a igreja o sentimento é de gratidão. “Ao completar 100 anos temos muito o que agradecer a Deus e as pessoas que dedicaram e ainda dedicam suas vidas no Reino de Deus. Temos procurado manter um coração sempre grato. E vendo nosso passado somos chamados a com responsabilidade cumprir nossa missão diante de tão grande legado deixado por nossos antecessores”, afirma o vice-presidente.

No centenário, a Primeira Igreja Batista ressalta o trabalho social realizado. “Aproveitamos a oportunidade para dizer as pessoas de nossa cidade que estamos aqui para amar e servir a cada um de vocês, continuem contando com a Primeira Igreja Evangélica Batista”, ressalta o pastor.

Arquivo / 1ª Igreja Batista Primeiro templo da igreja

Deurico/Capital News Primeira Igreja Batista de Campo Grande hoje