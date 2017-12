O aniversário de Jesus Cristo

Prefeitura de Campo Grande Decoração de Natal em Campo Grande

Mesas fartas, canções, árvore enfeitadas com luzes e presentes são algumas características do Natal. Entretanto, muitas pessoas não sabem a verdadeira origem desta festa.

O Natal é a data em que é comemorado o nascimento de Jesus Cristo. As antigas comemorações costumavam durar até 12 dias. Este era o tempo que os três Reis Magos levaram para chegar até a cidade de Belém para entregarem os presentes ao menino Jesus. Atualmente, as pessoas costumam desmontar as árvores de Natal e outras decorações 12 dias após a festa.

A Bíblia não diz nada sobre o dia exato em que Jesus. O Natal começou a ser celebrado nesta época para substituir a festa pagã da Saturnália, que por tradição acontecia entre 17 e 25 de dezembro.

Apesar disso, alguns estudiosos afirmam que Jesus teria nascido em abril. As comemorações neste período foram instituídas pelo Imperador Romano Constantino, visando facilitar a aceitação do cristianismo entre os pagãos.

Papai Noel

De acordo com estudiosos, a figura do bom velhinho foi inspirada num bispo chamado Nicolau. O bispo costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas às chaminés das casas.

Após várias pessoas relatarem milagres atribuídos a ele, foi transformado em santo, São Nicolau, pela Igreja Católica.

A associação da imagem de São Nicolau ao Natal aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. Nos Estados Unidos, ganhou o nome de Santa Claus, no Brasil de Papai Noel e em Portugal de Pai Natal.

Inicialmente, o Papai Noel usava uma roupa de inverno na cor marrom ou verde escura. Em 1886, o cartunista alemão Thomas Nast criou um novo traje nas cores vermelha e branca, com cinto preto.

Uma campanha publicitária da Coca-Cola mostrou o Papai Noel com o mesmo figurino criado por Nast, que também eram as cores do refrigerante. A campanha fez tanto sucesso que ajudou a espalhar a nova imagem do Papai Noel pelo mundo.