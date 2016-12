Mãe conhece mundo das drogas, troca lar pelas ruas e recebe perdão no Natal

Deurico Ramos/Capital News Foto ilustrativa

Em uma data onde os corações ficam mais sensíveis e a vontade de ser melhor aparece, algumas pessoas tiveram a oportunidade de ter a vida renovada com a ajuda do Projeto Nova existente desde 2011.



Uma delas é a trajetória da mulher, cujo nome foi preservado, que entrou para o mundo das drogas. Com o passar dos anos o vício foi ficando cada vez mais difícil de lidar. Tendo dois filhos para criar, a mulher aos poucos ia perdendo os direitos e se aproximando da rua. Trocava o lar por moradias frias, onde ninguém tem piedade e acaba ensinando da forma mais dura.



Após longos períodos de ausência e vício, a mãe perdeu a guarda dos filhos. Nas ruas e totalmente dependente das drogas, engravidou, em seguida foi levada para conhecer o Projeto Nova. Com o coração fechado para novas mudanças, voltou às ruas.



Sem a casa e os filhos, a mulher engravidou novamente e voltou a receber ajuda. Desta vez o coração estava aberto e a vontade de conquistar tudo era maior. Neste Natal, de 2016, data em que milagres e bênçãos maravilhosas podem acontecer, os filhos foram devolvidos para mulher.



Após anos com vontade de sair das ruas, mas sem forças, ela redescobre o amor. A guarda dos filhos foi concedida novamente e a mãe que não via as crianças há 15 anos obteve o perdão.



Conhece alguma história assim? Esse é caso que no Natal de 2016 teve um final feliz. Pessoas como estas buscam diariamente ajuda para conseguir sair de uma vida de dificuldades com a cabeça erguida.



Estas famílias, com casos parecidos, acabam chegando até o Projeto Nova, onde pessoas envolvidas em exploração sexual, vítimas de violência e drogas recebem apoio emocional. Em 2016 as famílias receberam um Natal diferente e pela primeira vez na vida, muitos tiveram a oportunidade de assistir um coral.



Durante cerimônia duas famílias foram emancipadas, que é quando a pessoa completa dois anos de projeto e já pode seguir a vida sozinha. “O que marcou meu Natal de 2016 foi a frase de uma das nossas mulheres, ela disse que em 2010 a família passou a data catando lixo e hoje não precisa mais”, comenta a coordenadora Viviane Vaz.



Desde 2011, quando o projeto foi criado, a coordenadora lembra com carinho de histórias que marcaram a vida. E por estas lembranças os voluntários focam em fazer um Natal melhor.



As crianças, mulheres e homens que recebem atendimento participaram de um culto e a ceia. Semanas antes as crianças escreveram cartinhas contando o que queriam de presente. “Tínhamos aproximadamente 50 cartas e todas foram adotadas. Todas as nossas crianças receberam presentes e os adultos uma cesta para realizar a ceia em casa”, comenta a coordenadora.



O Projeto Nova tem como objetivo ampliar as possibilidades de mundo e relações para famílias dentro desse contexto afim de que ganhe uma auto-estima elevada e autonomia de vida de forma saudável. A casa atende pessoas durante a semana de 13h às 18h.