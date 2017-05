Zeca do PT é eleito o presidente estadual do PT

Divulgação/Assessoria Zeca recebeu a maioria dos votos dos delegados e delegadas na etapa estadual

Zeca do PT é foi eleito o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul. A eleição ocorreu na tarde de sábado (6). O ex-governador e deputado federal recebeu a maioria dos votos dos delegados e delegadas na etapa estadual do 6º Congresso do PT Marisa Letícia Lula da Silva, ocorrido na sede da Fetems, em Campo Grande. Ele assumirá o lugar do ex-deputado federal Antônio Carlos Biffi, que deixa o comando depois de um ano meio.



O deputado federal teve o apoio da chapa do atual presidente do PT e de mais chapas, representadas pelos deputados estaduais Cabo Almi, João Grande e Amarildo Cruz, e disputou com o candidato da chapa Esperança é Vermelha, da tendência Articulação de Esquerda, Humberto Amaducci.

Ao ser eleito, Zeca apresentou um discurso conciliador antes e depois da votação. “O primeiro passo é a gente juntar o PT, reconhecer os erros, os excessos, pedir perdão e reconciliar com as pessoas e os grupos internos, que é muito importante para o partido. A partir daí construir um projeto reconhecendo que, o vendaval que tentou varrer o PT do Brasil passou.”



Mesmo com a diminuição do partido, o presidente estadual eleito disse que o PT se manteve de pé e começa a crescer de novo, com a expectativa em relação ao novo governo de Lula. “Nosso papel no Estado é preparar essa militância para servir de apoio, como exército e ser fomentador desse projeto, que seja capaz de resgatar o estado de bem-estar social, com a construção da cidadania e a dignidade do povo brasileiro”, declarou ele.



“Tenho certo que o Zeca vai ter mais sucesso que eu nesta unidade daqui pra frente. Apesar de nossas divergências pessoais, minha defesa se dá pelo fortalecimento da política partidária e os pontos que nos une na luta por uma sociedade justa e igual”, disse Biffi ao fazer a defesa do nome de Zeca para presidente do partido.

Zeca do PT assume o PTMS para um mandato de dois anos e com apoio da grande maioria do Diretório Estadual. O grande desafio é construir o projeto eleitoral para 2018 para eleger Lula presidente e um governador do campo democrático popular, por meio de uma ampla aliança com os partidos PDT, PCdoB, PSB, e outros partidos. Ele disse ainda que só vai decidir sua candidatura, se ao Senado ou ao Governo, após uma conversa com o ex-presidente Lula. Mas já descartou ser candidato a deputado federal.