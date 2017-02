Votação final da Reforma Trabalhista acontecerá em maio

Divulgação/Assessoria Foi decidido também que entre o dia 21 de fevereiro e três de maio serão realizadas audiências públicas

A votação do parecer final da Comissão Especial da Reforma Trabalhista acontecerá no dia 11 de maio. A decisão foi tomada na terça-feira (14), durante definição do calendário. Os trabalhos do colegiado terminam no mesmo dia.



De acordo com a assessoria, o relator da Reforma Trabalhista, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), anunciou que o parecer será apresentado até 4 de maio. Foi apresentado o cronograma de trabalho e sugeridas 11 audiências públicas.



“O calendário de atividades mostra a seriedade com que os integrantes do colegiado estão tratando este assunto, que é de grande interesse da sociedade. Vale lembrar que hoje, no início da tarde, estive com o ministro da Indústria, Marcos Pereira, que me apresentou os pontos que a pasta considera importantes para a retomada do crescimento econômico. Apresentei estas propostas na Comissão e agora serão debatidas”, enfatizou Elizeu Dionizio.



Foi decidido também que entre o dia 21 de fevereiro e três de maio serão realizadas audiências públicas, mesas redondas e reuniões de trabalho. A sociedade pode dar sugestões pelo e-mail ce.reformatrabalhista@camara.leg.br. Ainda na terça-feira (14) foram eleitos os deputados Gorete Pereira (PR-CE) e Eli Corrêa Filho (DEM-SP) para segundo e o terceiro vice-presidente.