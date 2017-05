Votação da Reforma da Previdência será finalizada ainda hoje, diz Marun

Tamanho do texto

Agência Brasil O deputado Marun explicou que a votação será finalizada ainda hoje (3).

A votação da Reforma da Previdência será votada até o final da noite desta quarta-feira (3). Em entrevista ao Portal Terra, o relator Carlos Marun (PMDB-MS), descartou um novo adiamento da sessão, afirmando que todas as discussões serão encerradas ainda hoje.

Questionado sobre a possibilidade de mudanças no relatório, Marun disse que não sabe se isso poderá acontecer, pois as alterações dependem do relator, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), mas afirmou que “ganhará de qualquer jeito”.

De acordo com o deputado Ivan Valente (Psol), o governo sabe que ainda não tem votos para ganhar no Plenário da Câmara. Portanto, ele disse acreditar que é possível que a votação na comissão atrase para evitar que o texto fique parado no Plenário.