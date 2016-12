Veto de Bernal a projeto que inclui escova e pasta de dente na cesta básica é mantido

Assessoria/Câmara Municipal Campo Grande Vereadores decidiram manter o veto do prefeito Alcides Bernal ao projeto

Os vereadores decidiram manter o veto do prefeito Alcides Bernal (PP) ao projeto de autoria do vereador Ayrton Araújo (PT), que previa a inclusão escova dental infantil e adulta, creme dental e fio dental como itens obrigatórios em cestas básicas comercializadas ou distribuídas em Campo Grande.



A SAS (Secretaria Municipal de Políticas e Ações Sociais e Cidadania) havia se posicionado contrária ao projeto, afirmando, em síntese, que o programa não atende a critérios técnicos estipulados pela Política da Assistência Social.



Em seu parecer, a PGM (Procuradoria Geral do Município), atentou pela inconstitucionalidade da matéria, haja vista que invade a competência privativa do Executivo, já que assegura como item obrigatório na cesta básica os itens de higiene buscal, gerando um aumento de gastos tanto no setor público, quanto no setor privado.



“A invasão de competência praticada pelo Poder Legislativo atenta contra a divisão de Poder adotada pelo ordenamento constitucional brasileiro, ferindo ainda os artigos 2º, 36 e 67 da Lei Orgânica do Município, que guarda expressiva simetria com a Constituição Federal e Estadual, padecendo portanto o presente Projeto de Lei de insanável inconstitucionalidade, por vício de iniciativa.”, diz trecho do parecer da PGM.