Vereadores votam um projeto na sessão desta terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam um Projeto na sessão ordinária desta terça-feira (22). A sessão será realizada a partir das 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na avenida Ricardo Brandão, 1.600, bairro Jatiúka Park.

Em única discussão e votação será analisado em Plenário o Projeto de Lei Complementar 545/17, de autoria do vereador Chiquinho Telles, que dispõe sobre normas para execução de obras em vias públicas pavimentadas ou não por concessionárias de serviço público no âmbito do município de Campo Grande e dá outras providências.

A sessão contará ainda com a participação da psicanalista clínica Maria Calin Zanetti, pedagoga, especialista em educação, representando a Escola de Pais do Brasil – Seccional de CG-MS, que discorrerá na Tribuna sobre “Escola de Pais: Educando os Pais, os Filhos e Educadores na Formação de Verdadeiros Cidadãos”. O convite foi feito pelo vereador André Salineiro.