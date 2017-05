Vereadores votam três projetos que regulamentam benefícios para a Agência Municipal de Habitação nesta terça-feira

Em sessão ordinária na manha desta de terça-feira (16), vereadores de Campo Grande votam três projetos, todos em turno único de discussão na casa de leis todos projetos que regulamentam benefícios para a Agência Municipal de Habitação – EMHA.

Anderson Ramos/Capital News Vereadores em sessão na casa de leis



Será analisado o Projeto de Lei Complementar n° 523/17 , que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de sorteio público para a destinação de lotes de interesse social e habitações de interesse social na Capital.



Também será votado o Projeto de Lei Complementar n° 524/17, que institui o Programa Viver Bem Morena que visa à renegociação de dívidas junto à Agência Municipal de Habitação no âmbito do município de Campo Grande e dá outras providências.



Ainda será pautado o Projeto de Lei Complementar n° 525/17, que institui o Programa Viver Bem Morena que autoriza a regularização de titularidade junto à Agencia Municipal de Habitação no âmbito do município de Campo Grande e dá outras providências.



A sessão começa às 9h, e será realizada no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, 1.600, bairro Jatiúka Park.