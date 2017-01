Vereadores votam mesa diretora da câmara e plano administrativo para Campo Grande

Deurico/CapitalNews Composição da nova mesa diretora eleita em votação.

Na tarde deste domingo (01), os 29 vereadores eleitos foram empossados no Centro de



Convenções Rubens Gil de Camillo. Em seguida, dirigiram-se para o plenário Oliva Enciso da Câmara Municipal para eleição da mesa diretora e para a realização da sessão extraordinária de votação do Plano Administrativo do prefeito Marquinhos Trad.



De acordo com o vereador Antônio Cruz, “vamos reconstruir a nossa Campo Grande e dar continuidade aos nossos trabalhos”.



Já o vereador Betinho, disse que irá cobrar com mais intensidade os projetos sociais e o esporte, além de mais uma unidade mirim, “é a unidade mirim que gera oportunidade para os nossos jovens a se especializarem e conseguirem entrar no mercado de trabalho, então essas serão as nossas prioridades na continuidade do nosso mandato”.



Após a cerimônia os vereadores dirigiram-se para o plenário Oliva Enciso da Câmara, para votação da mesa diretora da Câmara biênio 2017/2018 e o plano administrativo de Marquinhos, onde a votação teve 28 votos a favor e 1 voto contra.



O 1º secretário vereador Carlão, disse que “ confio no João Rocha, e aqui na Câmara, um vereador não vota nem uma moção sequer sozinho, esse é um momento de união e Campo Grande precisa disso”.

O vereador Vinicius Siqueira pontuou que “a população nas urnas pediu renovação e a chapa votada é composta na maioria, por vereadores que vem de legislaturas passadas, eu acredito que a mesa diretora deveria ser composta 100% de maneira renovada”.

O Presidente da mesa diretora biênio 2017/2018, João Rocha em seu discurso, parabenizou o vereador Vinicius Siqueira em manifestar a sua contrariedade no voto, não aceitando a eleição da chapa. Disse que com isso é necessário demonstrar respeito aos novos vereadores e a população a qual os elegeu”.



A mesa diretora ficou composta da seguinte forma:



Presidente Vereador João Rocha

1° vice-presidente Vereador Cazuza

2° vice-presidente Vereador Eduardo Romero

3° vice-presidente Vereador Ademir Santana

1° secretário Vereador Carlão

2° secretário Vereador Gilmar Cruz

3° secretário Vereador Papy