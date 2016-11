Vereadores votam cinco projetos e recebem diretor de Asilo nesta terça-feira

Os vereadores devem votar cinco projetos durante sessão ordinária desta terça-feira (29) da Câmara Municipal de Campo Grande. A sessão contará ainda com a presença do diretor-presidente do Asilo São João Bosco, Gercino José dos Anjos, que fará uso da Tribuna para discorrer sobre assuntos referentes à entidade.



Em primeira discussão e votação, será apreciado Projeto de Lei n. 8.027/15, de autoria da vereadora Luiza Ribeiro (PPS), que denomina área verde situada entre as ruas Da Prata, Lino Villachá e Avenida Cândido Garcia de Lima, no bairro Nova Lima, Campo Grande.



Em segunda discussão e votação serão votados três Projetos. O Projeto de Lei n. 8.355/16, de autoria do vereador Roberto Durães (PSC), que autoriza a distribuição de cestas nutricionais às lactantes de baixa renda até o sexto mês de amamentação no Município de Campo Grande-MS, e dá outras providências.



Também o Projeto de Lei n. 8.363/15, que autoriza o Poder Executivo a implantar a Farmácia Municipal de Manipulação e dá outras providências. A proposta é de autoria da vereadora Magali Picarelli.

E o Projeto de lei n. 8.372/15, de autoria do vereador João Rocha (PSDB), que autoriza o Poder Executivo a implantar o Hospital Público Campo Grande.



E, por fim, o Projeto de Lei n. 8.246/15, também de autoria do vereador Roberto Durães, que autoriza o Poder Executivo a implantar nas associações e centros comunitários do Município de Campo Grande- curso de primeiros socorros.



Serviço

A sessão ordinária acontece a partir das 9 horas, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n° 1.600, Bairro Jatiuka Park.