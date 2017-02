Vereadores tem primeira sessão ordinária no plenário da Câmara

Deurico Ramos/Capital News Vereadores estão esperançosos com o retorno das sessões em plenário

Nesta quinta-feira (16), os vereadores terão a primeira sessão ordinária de 2017, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis.



A expectativa da maioria dos vereadores é grande, para o início dos trabalhos, muitos já trazem algumas propostas a serem discutidas e outros trazem propostas a serem apresentadas, porém, todos são categóricos ao dizer que é necessário analisar e estudar cada projeto com calma e dedicação, para que possa atender de fato o que é prioritário para a população de Campo Grade.



Muitos vereadores ressaltaram também, durante entrevistas, na abertura dos trabalhos realizada na quarta-feira (15), a necessidade de fiscalizar e de estar presente entre a população, ouvindo e conversando sobre as necessidades que a Capital precisa, pois, conforme apresentado pela imprensa e confirmado pela prefeitura e vereadores, a cidade foi recebida pela nova gestão com “buracos” em várias áreas, e apesar do trabalho que está sendo realizado desde o dia 1º de janeiro, ainda há muito o que se fazer por Campo Grande.