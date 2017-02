Vereadores ressaltam a importância em fiscalizar os trabalhos realizados na Capital

Deurico/Capital News Ressaltaram também a necessidade de votar projetos que beneficiem a população

Na manhã desta quarta-feira (16), durante solenidade de abertura da 10ª Legislação da Câmara Municipal de Campo Grande, em entrevistas, vereadores realçaram a importância em fiscalizar os projetos realizados na Capital e votar projetos que beneficiem a população. Vereadores comentaram também sobre os primeiros 45 dias de mandato.





De acordo com, vereador Delegado Wellington, “Nós fizemos uma normatização de assessorias, estabelecendo atribuições de cada um, preocupados com justamente isso, nós precisamos unir forças, fazer com que as decisões de campo grande, não sejam tomadas de forma ilhada, precisamos começar a integrar. No meu caso especificamente, nós estamos trabalhando sobre o ponto de vista da segurança integrada, se você trabalhar educação, saúde, assistência social, muito provavelmente, você vai ter menos efeito na segurança pública, e normalmente o que acaba acontecendo é que você não dá oportunidade para ninguém, faltam todos os recursos, gerando crises e temos que trabalhar de forma repressiva. Visitamos todas as secretarias para buscar informações, porque Campo Grande está destruída, e agora é uma questão de reconstrução, a cidade vai passar por uma reformulação, que vai passar aqui pela Casa e vamos entender o que pode e o que não pode ser feito, prioritariamente.”, afirma vereador Delegado Wellington.



Segundo vereadora Dharleng Campos, “comecei a trabalhar no dia primeiro, não fiz recesso, não tirei

férias, participei de uma comissão importante que foi da OMEP e SELETA, inaugurei o gabinete itinerante, que o meu compromisso com Campo Grande é estar junto com a população, dentro do bairro, então vamos trabalhar nesse sentido, sempre em prol da população fiscalizar. O prefeito e o presidente foram muito felizes ao dizer que ‘a população paga os impostos’ então, a população precisa e merece de volta esse valor na prestação de serviços em diversas áreas, e é nesse sentido que vamos trabalhar, fiscalizando e aprovando projetos de lei que beneficiem a população.”, pontua vereadora Dharleng Campos.





Já para o vereador Odilon Jr “é a conquista de um sonho, mas de preocupação, pois pesa sobre nós a responsabilidade de correspondermos aos anseios da sociedade, e eu acredito que hoje existe um sistema hoje que deva ser combatido, um sistema que busca tirar a fé das pessoas do sistema político e é isso uma das principais missões que temos que combater neste ano. Nós precisamos principalmente, exercer o nosso papel mister que é fiscalizar, hoje a corrupção a nível geral de Brasil, corresponde a R$ 200 bilhões de reais, e é um dinheiro que não chega através das políticas públicas a população, e é isso que através da população, nós temos que buscar combater”, conclui vereador Odilon Jr.



Para vereadora Enfermeira Cida, “o primeiro período é de aprendizagem, mas é muito proveitoso, eu

acredito que é louvável dizer de quantas atribuições dispõem um vereador, onde uma questão maior que é a de fiscalizar e legislar, temos muito trabalho e estou acatando como aprendizado de uma forma muito tranquila. O compilado dos cursos realizados pela Casa de Leis, foi muito importante, pois o saber não ocupa lugar, quando você tem alguém preocupado com a casa, te dá uma segurança, porque temos que estudar sempre, e quando você estuda de uma forma direcionada, é muito proveitoso. Sou da saúde, sou enfermeira, mas estou vereadora, então, vou estar atenta a todas as áreas para atender a população de uma maneira geral”, afirma vereadora Enfermeira Cida.