Vereadores estão animados com retorno das sessões em plenário

Nesta sexta-feira (3) o Capital News conversou com alguns vereadores e estes estão esperançosos com o retorno das sessões na Câmara, os mesmos informaram que os trabalhos ocorrem desde o dia em que foram empossados, com base em ofícios encaminhados a prefeitura e demais instituições.



Segundo vereador Chiquinho Telles, líder do PSD na Câmara, “Nós pegamos a cidade de cabeça para baixo, com buracos em todas as áreas, porém, apesar de a Casa de Leis estar em recesso, os trabalhos no gabinete continuam através de ofícios.Não deixamos de cumprir a nossa obrigação, buscando solucionar os problemas da cidade e as reivindicações da população”, afirma Chiquinho.

De acordo com o vereador Betinho, as visitas são constantes a alguns bairros da cidade, além dos trabalhos realizados em gabinete, “temos quatro projetos em preparação para ser apresentado provavelmente nas primeiras sessões entre março e abril, para apreciação dos demais”, pontua Betinho.

Sobre o Curso de Capacitação dos Vereadores realizado pela Escola Legislativa, os vereadores ressaltaram a importância e parabenizaram a realização do mesmo, pois são através dessas questões que a Casa de Leis consegue dar sequência ao trabalho de maneira ética e objetiva.

Já Enfermeira Cida, (uma dos 18 novos vereadores eleitos para a Capital) diz que, "o curso é de extrema relevância e importância principalmente para nós que estamos chegando na Câmara. Percebemos a preocupação deles com os novatos, e isso só vem para contribuir. Tenho feito alguns cursos e cada curso, quando falamos politicamente, está renovando, estamos reaprendendo, a política é uma ciência, e a nossa população precisa realmente de políticos inteirados da função dele na Câmara. Eu faço questão que o meu eleitorado saiba realmente, qual é a função do vereador, porque quando nós eleitores, tivermos consciência real, a Casa de Leis irá fluir mais, os eleitores irão conseguir cobrar melhor da gente. A função 'X', além das milhares que existem, acredito que se formos falar em fiscalização, nós do legislativo estamos falhando em nosso meio. Porque se formos falar em fiscalização, quem irá fiscalizar? Então vejo a importância do curso como sendo 'o saber da real função do vereador' para o seu trabalho", conclui vereadora.