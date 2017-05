Vereadores do estado se reúnem para discutir situação da BR 163

Assessoria/Câmara Municipal de Campo Grande Funcionários da CCR MS Via, em trecho da BR 163 Assessoria/Câmara Municipal de Campo Grande Funcionários da CCR MS Via, em trecho da BR 163

Vereadores de 21 cidades do estado se reúnem na manhã desta terça-feira (16/5), na Câmara Municipal de Campo Grande, para discutir a situação da BR 163. As obras de duplicação da rodovia estão paralisadas desde o dia 12 de abril de 2017.



A concessionária CCR MS Via protocolou na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) um pedido de revisão de contrato. A justificativa seria uma redução de 35% na arrecadação prevista inicialmente.



A reunião, proposta pelo presidente da Câmara, vereador João Rocha, objetiva a elaboração de um documento em conjunto para ser encaminhado à ANTT, pedindo a tomada de providências sobre a paralisação e atraso no cronograma das obras.

Vereador João Rocha, presidente da Casa de Leis

Segundo o parlamentar, "Hoje estamos pagando por um serviço que não está sendo executado, não está sendo entregue para a população aquilo que foi prometido. Vamos sair em defesa dos direitos dos cidadãos, que pagam o pedágio diariamente e não vêem essa duplicação sair do papel", argumentou João Rocha.



O prazo para a duplicação dos 845 km da rodovia é de cinco anos, ou seja, 2019. Até agora, três anos após a assinatura do contrato, foram duplicados apenas 136 quilômetros, o que equivale a 17% do total. Além disso, de acordo com dados apresentados pelo presidente da Casa de Leis, durante sessão ordinária, realizada na última quinta (11/5), o BNDES autorizou empréstimo de R$2,9 bilhões para a CCR MS Via.



A rodovia passa por 21 cidades no estado, incluindo Campo Grande, Mundo Novo, Eldorado, Nova Alvorada do Sul, Sidrolândia, Jaraguari, Sonora e faz parte dae uma das maois importantes rotas comerciais do estado.