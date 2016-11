Vereadores derrubam veto de Bernal e mantêm projeto que cria creche para idosos

Tamanho do texto

Os vereadores da Câmara de Campo Grande derrubaram veto do prefeito Alcides Berna l (PP) a um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar a Creche Municipal para o Idoso em Campo Grande.



O projeto, de autoria dos vereadores Edil Albuquerque (PTB), Paulo Siufi (PMDB) e Prof. João Rocha (PSDB) foi aprovado na Câmara, mas vetado pelo prefeito. Agora, de volta à Câmara, o veto foi derrubado por 15 a zero.



O projeto é apenas autorizativo, mas ainda assim foi rejeitado pelo prefeito. Ele alegou que ouviu a Secretaria Municipal de Políticas e Ações Sociais e Cidadania, que se manifestou contrária ao Projeto de Lei.



A secretaria entende que o projeto não atende a critérios técnicos estipulados pela Política da Assistência Social e ressaltou que já existe projeto que atende a critérios técnicos compatíveis com a necessidade do idoso apto a ser implantado, denominado “Projeto Centro Dia do Idoso”, que necessita de previsão na legislação orçamentária para sua implementação.



“O Projeto de Lei em questão interfere nas finanças públicas, ao passo que no orçamento municipal não há previsão de receitas para a execução e implementação das obrigações criadas pelos ilustres vereadores. Assim, flagrante a inconstitucionalidade apontada face evidente usurpação ao princípio constitucional da reserva de iniciativa, o que justifica o veto ao presente projeto de lei”, justificou.