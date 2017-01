Vereadores aprovam projeto de reforma administrativa proposto por Marquinhos

Tamanho do texto

Deurico/CapitalNews Vereadores aprovam com unanimidade reforma administrativa de Marquinhos.

Após a eleição da Mesa Diretora neste domingo (1º), os vereadores aprovaram em sessão extraordinária o projeto de reforma administrativa no Município elaborado pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD). Ele levou a proposta para a Câmara Municipal na sexta-feira (30), para apresentá-la aos parlamentares.

O prefeito explicou que o projeto foi elaborado com o objetivo de "contenção gastos". A reforma administrativa inclui o corte de 30% dos comissionados distribuídos em todas as secretarias e a redução de 19 pastas para 11.

Conforme vereadores informaram durante a sessão, os reajustes que se fizeram necessários, foram alterados ainda antes da votação. Com isso, o presidente da mesa diretora João Rocha, reuniu-se com os vereadores na sala de reunião da Câmara, minutos antes de dar início a votação, para que fossem expostas as correções e o conteúdo total da reforma administrativa a ser votada.

Vereador Betinho durante o pronunciamento do seu voto, disse que “as mudanças anunciadas pelo prefeito são benéficas para Campo Grande e a nossa preocupação é a mesma que a dele, queremos contribuir para a cidade”.

De acordo com Otávio Trad, membro da Comissão de Redação Final, “nada pode ser votado sem ser analisado”, pontuou Otávio. A Comissão tem como responsabilidade analisar os documentos encaminhados pelo prefeito à Câmara, solicitando alterações e sugestionando o que for necessário dentre a reforma administrativa, para que o prefeito possa começar a caminhar nos trabalhos da Câmara conforme achar melhor.