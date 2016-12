Vereadora Luiza Ribeiro é nomeada secretária da Cidadania do Ministério da Cultura

Tamanho do texto

Deurico/Arquivo Capital News Vereadora tem atuação em questões culturais e por respeito à diversidade

A vereadora Luiza Ribeiro (PPS) foi nomeada pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural do Ministério da Cultura nesta terça-feira (27).



A secretaria é uma das seis do Ministério da Cultura, e segundo a vereadora, tem a função de fortalecer a pluralidade da diversidade cultural brasileira, para a construção de uma sociedade “mais tolerante e de respeito aos direitos humanos”. Em entrevista ao Capital News, Luiza explicou que a atuação será ampla e buscará todas as manifestações culturais brasileiras, como literatura, culinária, vestuário, dança, dentre outros.



Conforme Luiza, o ministro da Cultura, Roberto Freire, é um velho amigo e conhece a militância dela na área cultural. Ele pertence ao mesmo partido de Luiza, o PPS.



Sobre o cenário nacional de crise, a vereadora defende que não se devem cortar investimentos para a área cultural. “A cultura deve ser fortalecida mesmo neste momento de crise nas administrações, porque ela é fortalecimento do ser humano, é estruturante do indivíduo, é muito importante que os Estados façam esse investimento”, finalizou.



Luiza é advogada e como vereadora, tem atuação na área cultural e por respeito à diversidade. Ela foi a proponente do projeto que prevê que 1% do orçamento municipal seja destinado à Cultura. A lei foi aprovada pelo Executivo, no entanto, não foi efetuada. Ela se candidatou a um novo mandato em 2016, mas não foi reeleita.



A vereadora tomará posse na próxima terça-feira (3) em Brasília.