Vereador novato precisará de seis aliados para disputar presidência

Divulgação/Câmara Divulgação/Câmara Grupo de Marquinhos mantém apoio a João Rocha

O vereador Vinícius Siqueira (DEM) precisará de muita articulação para oficializar seu desejo de concorrer à presidência da Câmara com João Rocha (PSDB). Ele terá que convencer outros seis vereadores a integrarem a chapa dele.



Vinícius anunciou a candidatura pelo Facebook, mas não tem apoio nem dos eleitos na mesma coligação que ele, liderada pelo prefeito eleito, Marquinhos Trad (PSD). O líder de Marquinhos, Chiquinho Telles (PSD), não acredita que a decisão de Vinícius mudará o que foi definido pelo grupo.



“Cada vereador tem seu direito. Ninguém está amarrado. A política é dinâmica, mas acredito que homem tem que ter palavra. Vivemos em um País democrático, mas para montar chapa precisa ter, no mínimo, sete vereadores. Caminha muito forte para um consenso com João Rocha. É um entendimento do nosso grupo com o prefeito e com o João Rocha”, justificou.



O atual presidente, João Rocha, avalia que a candidatura de Vinícius é importante, mas ainda acredita em consenso, visto que já conversou com os aliados de Marquinhos. “Continuo lutando pelo consenso. Os 29 têm direito e legitimidade para apresentar o nome e concorrer, mas tem que montar uma chapa com sete vereadores. Estamos consensuados com o grupo do prefeito. Só o Vinícius acredita que não”, declarou.



João Rocha espera que o vereador, de primeiro mandato, mude de ideia e integre sua chapa, que ainda não tem vice. Por enquanto, só João e Carlão (PSB), como primeiro secretário, estão confirmados. “Acho que ele vai me ajudar também. Tem que ter paciência. Não pode perder a cabeça nunca. Vamos buscar o entendimento”, concluiu.