Vereador mais votado diz que reprovação das contas não impede sua diplomação

Deurico/Arquivo Capital News Vereador André Salineiro (PSDB) será diplomado na próxima semana

Campeão de votos na eleição deste ano, o vereador eleito André Salineiro (PSDB) divulgou, por meio da sua assessoria, uma nota sobre a decisão da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul que reprovou as contas de campanha dele e de outros nove parlamentares municipais eleitos. Ele disse que a reprovação não interfere na sua diplomação, marcada para a próxima semana. A diplomação é o ato formal que antecede a posse, marcada para o dia 1º de janeiro.



De acordo com o documento divulgado pelo parlamentar, a assessoria jurídica está analisando o caso dele e irá tomar as providências cabíveis. Salineiro argumenta que foram cometidos equívocos na prestação de contas, mas que não houve má fé.



Confira a nota na íntegra:

"NOTA DE ESCLARECIMENTO



Depois de desaprovar a prestação de contas de mais de 10 vereadores eleitos em Campo Grande, o juiz eleitoral Wilson Leite também rejeitou o balanço apresentado pelo candidato eleito André Salineiro.



Diante dessa decisão, o vereador eleito informa que sua assessoria jurídica vai avaliar os pontos indicados pelo juiz e providenciar os recursos cabíveis, bem como têm feito os demais vereadores.



Todos os aspectos destacados pelo juiz sobre a prestação de contas de Salineiro são formais, ou seja, não houve má fé por parte do vereador, mas sim equívocos na forma como algumas transações foram feitas.



É importante lembrar que os aspectos apontados pelo juiz desta vez (na análise das contas de modo geral) não são os mesmos daqueles apontados no início de novembro. Naquela ocasião, a assessoria contábil de Salineiro apresentou todos os documentos no prazo estipulado pelo juiz e as questões foram sanadas.



O vereador Salineiro esclarece:



“A lei que vigorou desde essa última eleição é nova, por isso todos os candidatos tiveram dificuldades na prestação de contas. A greve dos bancos também interferiu nas transações. O mais importante agora é que estamos abertos para colaborar com a Justiça, esclarecendo cada aspecto e essa sempre será minha postura diante da Justiça e da população, pois temos compromisso com a verdade e estarei na Câmara para combater qualquer ato de corrupção”.



A decisão da Justiça, expedida nesta quarta-feira (7), não interfere de forma alguma na diplomação do candidato eleito, prevista para o próximo dia 16 de dezembro, as 18h30, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.