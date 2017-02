Vereador João César Mattogrosso diz, “sinto-me honrado com oportunidade dada a mim pelo PMDB”

AnaPaola/Assessoria Citado em sessão solene pela vice-governadora Rose Modesto, Mattogrosso é líder do governo na Câmara

Na manhã desta quinta-feira (16), em entrevista ao Capital News, vereador João César Mattogrosso falou sobre a oportunidade dada a ele pelo partido de ser representante do governo do Estado na Câmara Municipal. “Um primeiro mandato cheio de responsabilidades e espero honrar com os compromissos”, pontuou Mattogrosso.



Ainda de acordo com o vereador, “vejo isso como uma oportunidade e reconhecimento do bom trabalho desenvolvido, ainda mais dentro de um partido que tem uma bancada forte, com pessoas experientes, mas sinto-me honrado. A intenção do governo é facilitar a conversa entre Município e o Estado para agilizar e atender as necessidades da Capital, visando o crescimento em igualdade com relação ao Estado. Este é um primeiro mandato cheio de responsabilidades e espero honrar com os compromissos”, afirma vereador.



Na sessão solene realizada nesta quarta-feira (15), a vice-governadora declarou que o vereador João César Mattogrosso é o representante do governo do Estado na Casa de Leis, e falou sobre a parceria entre Município e Estado para o levantamento e a discussão sobre o que for necessário para o desenvolvimento da Capital.