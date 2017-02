Vereador destaca a importância em analisar contratos apresentados para evitar prejuízos a Capital

Deurico/Capital News Vereador pontua necessidade de dados serem avaliados pela Comissão de Justiça

esta quarta-feira (22), o vereador Otávio Trad, destacou a importância dos documentos apresentados serem analisados também pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, para que sejam evitados maiores prejuízos a Capital, “acho importante fazer levantamento desses contratos e enviar essas informações para a Comissão de Justiça para analisar possibilidade de rescisão caso não seja um serviço essencial para que o município não tenha prejuízos no futuro”, destacou vereador.



Vereador questionou também durante sessão, entidades das quais estão há mais de seis meses sem receber valor integral referente a serviços prestados a prefeitura, e algumas que até encerraram atividades no fim do ano anterior, por não conseguir cumprir com a parte financeira da instituição, uma vez que os recursos repassados pela prefeitura estavam atrasados.



Em resposta, o secretário de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian, respondeu ao vereador que a prefeitura está entrando em contato com as entidades, apresentando a atual situação da Capital e acordando com os mesmos 20% do pagamento referente ao valor total, e a diferença sendo negociada para pagamento ao longo do ano, uma vez que a prefeitura irá tentar manter os pagamentos referentes aos meses atuais, em dia.